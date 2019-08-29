"Этичный", модульный и экологичный: Официальный анонс смартфона Fairphone 3 (Видео)

Новости технологии:Fairphone представила модульный смартфон Fairphone 3.

Компания Fairphone официально анонсировала модульный смартфон Fairphone 3. Аппарат изготовлен из экологичных материалов, абсолютно "этичен" (никакого детского или рабского труда и никаких отчислений на вооружение), а также обладает высокой степенью ремонтопригодности.

Производитель делал ставку на то, что пользователю не придётся покупать новый смартфон из-за поломки. Все семь модулей Fairphone 3 скреплены винтами и легко заменяются.

В числе поставщиков комплектующих нет компаний, которые используют в производстве запрещённый труд или отчисляют часть прибыли на разработку вооружений.

Смартфон изготовлен из переработанных материалов и по сравнению с более традиционными устройствами, довольно экологичен.

Для модели за 450 евро Fairphone 3 обладает весьма слабыми характеристиками. Защищенный Gorilla Glass 5 дисплей имеет диагональ 5,7 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Аппаратной основой смартфону послужил процессор Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью установки microSD. Разрешение основной камеры составляет 12 МП, фронтальная же получила один 8 МП датчик. За автономность в Fairphone 3 отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Операционная система — Android 9.0 Pie.

Из мелочей заявлена возможность установки двух SIM-карт, поддержка быстрой зарядки, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, а также 4G модем.

Продажи по всей Европе начнутся 3 сентября.