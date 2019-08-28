Скачать
Среда, 28.08.2019
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

Redmi Note 8 Pro: характеристика и цена смартфона

Redmi Note 8 Pro: характеристика и цена смартфона
15:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Уже в четверг, 29 августа, состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8 Pro.

Однако утечки продолжают появляться в сети. Инсайдер под ником Xiaomishka поделился в Twitter детальными характеристиками новинки.

Заметим, часть из них ранее уже подтвердил сам производитель, но о некоторых до сих пор не было информации.

По данным инсайдера, Redmi Note 8 Pro получит следующие характеристики: 

  • Дисплей: 6,53 дюйма, Full HD + (2340 х 1080 точек), с каплевидным вырезом.
  • Процессор: MediaTek Helio G90T.
  • Оперативная память: 6/8 ГБ.
  • Встроенное хранилище: 64/128 ГБ.
  • Основная камера: 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, f / 1.7) + 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) + 2 Мп (макрообъектив с фокусным расстоянием 2 см) + 2 Мп (датчик глубины).
  • Фронтальная камера: 20 Мп.
  • Аккумулятор 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
  • ОС: MIUI 10 на базе Android 9 Pie.
  • Разъемы: USB Type-C, 3,5-мм для наушников.
  • Габариты: 161,3 х 76,4 х 8,8 мм.
  • Вес: 199 г. 

Цена Redmi Note 8 Pro. Ранее стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 Pro на 6 + 64 ГБ будет стоить 250 долларов (около 6 300 гривен), а модификация на 8 + 128 ГБ – около 295 долларов (примерно 7 500 гривен). 

Redmi Note 8: новые подробности о смартфоне

Дата презентации Redmi Note 8 Pro. Презентация Redmi Note 8 Pro вместе с Redmi Note 8 и первым телевизором бренда состоится 29 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi Note 8 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
05 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрэнерго&quot; подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
"Укрэнерго" подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
Вышинского освободили из СИЗО
Вышинского освободили из СИЗО
На КПВВ &quot;Майорское&quot; прекратились обстрелы
На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь