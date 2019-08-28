Redmi Note 8 Pro: характеристика и цена смартфона

Новости технологии:Уже в четверг, 29 августа, состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8 Pro.

Однако утечки продолжают появляться в сети. Инсайдер под ником Xiaomishka поделился в Twitter детальными характеристиками новинки.

Заметим, часть из них ранее уже подтвердил сам производитель, но о некоторых до сих пор не было информации.

По данным инсайдера, Redmi Note 8 Pro получит следующие характеристики:

Дисплей: 6,53 дюйма, Full HD + (2340 х 1080 точек), с каплевидным вырезом.

Процессор: MediaTek Helio G90T.

Оперативная память: 6/8 ГБ.

Встроенное хранилище: 64/128 ГБ.

Основная камера: 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, f / 1.7) + 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) + 2 Мп (макрообъектив с фокусным расстоянием 2 см) + 2 Мп (датчик глубины).

Фронтальная камера: 20 Мп.

Аккумулятор 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

ОС: MIUI 10 на базе Android 9 Pie.

Разъемы: USB Type-C, 3,5-мм для наушников.

Габариты: 161,3 х 76,4 х 8,8 мм.

Вес: 199 г.

#Redminote8pro front panel leak not fully confirmed but this is it pic.twitter.com/JGdXleGw9v — Ravi chauhan (@Ravicha0033) August 26, 2019

Цена Redmi Note 8 Pro. Ранее стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 Pro на 6 + 64 ГБ будет стоить 250 долларов (около 6 300 гривен), а модификация на 8 + 128 ГБ – около 295 долларов (примерно 7 500 гривен).

Дата презентации Redmi Note 8 Pro. Презентация Redmi Note 8 Pro вместе с Redmi Note 8 и первым телевизором бренда состоится 29 августа.