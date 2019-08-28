Redmi Note 8 Pro: характеристика и цена смартфона

Однако утечки продолжают появляться в сети. Инсайдер под ником Xiaomishka поделился в Twitter детальными характеристиками новинки.
Заметим, часть из них ранее уже подтвердил сам производитель, но о некоторых до сих пор не было информации.
По данным инсайдера, Redmi Note 8 Pro получит следующие характеристики:
#Redminote8pro front panel leak not fully confirmed but this is it pic.twitter.com/JGdXleGw9v
— Ravi chauhan (@Ravicha0033) August 26, 2019
Цена Redmi Note 8 Pro. Ранее стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 Pro на 6 + 64 ГБ будет стоить 250 долларов (около 6 300 гривен), а модификация на 8 + 128 ГБ – около 295 долларов (примерно 7 500 гривен).
Дата презентации Redmi Note 8 Pro. Презентация Redmi Note 8 Pro вместе с Redmi Note 8 и первым телевизором бренда состоится 29 августа.