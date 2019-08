Redmi Note 8 Pro: характеристика и цена смартфона

Однако утечки продолжают появляться в сети. Инсайдер под ником Xiaomishka поделился в Twitter детальными характеристиками новинки.

Заметим, часть из них ранее уже подтвердил сам производитель, но о некоторых до сих пор не было информации.

По данным инсайдера, Redmi Note 8 Pro получит следующие характеристики:

#Redminote8pro front panel leak not fully confirmed but this is it pic.twitter.com/JGdXleGw9v

— Ravi chauhan (@Ravicha0033) August 26, 2019