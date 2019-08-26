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Redmi Note 8: новые подробности о смартфоне

Redmi Note 8: новые подробности о смартфоне
12:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Согласно новому баннеру, базовую версию устройства под названием Redmi Note 8 оборудуют чипсетом Snapdragon 655.

О том, что смартфон Redmi Note 8 Pro будет построен на базе процессора MediaTek, производитель сообщил ранее. Однако сейчас стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 получит чипсет другого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Отличия базовой версии от Pro. Ранее предполагалось, что смартфон будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90, но прямо об этом производитель не заявлял.

Еще одним отличием от старшей модификации станет сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп (64 Мп в Note 8 Pro). 

Характеристики процессора Snapdragon 665. Комментируя выбор модели CPU для будущей новинки, глава Redmi Лю Вейбин отметил, что в отличие от Snapdragon 660, более свежая версия процессора поддерживает API Vulkan 1.1 и отличается сниженным на 20% энергопотреблением по сравнению с предшественником.

В Xiaomi подтвердили слухи о характеристиках новой линейки смартфонов Redmi Note 8

Snapdragon 665 также оснащен более новым цифровым сигнальным процессором Hexagon 686, который обеспечивает расширенные возможности обработки изображений и вычислений, а также общее улучшение производительности искусственного интеллекта.

Информация о спецификации Redmi Note 8 Pro не изменилась: смартфон оснащен процессором Helio G90T. 

Дата презентации. Напомним, анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится уже 29 августа.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, MediaTek, Техно, Redmi Note 8, MediaTek Helio G90.
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