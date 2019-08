Redmi Note 8: новые подробности о смартфоне

О том, что смартфон Redmi Note 8 Pro будет построен на базе процессора MediaTek, производитель сообщил ранее. Однако сейчас стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 получит чипсет другого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Отличия базовой версии от Pro. Ранее предполагалось, что смартфон будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90, но прямо об этом производитель не заявлял.

Еще одним отличием от старшей модификации станет сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп (64 Мп в Note 8 Pro).

Remember when i told that the standard Redmi Note 8 will run on a Qualcomm Snapdragon 665 SoC?#redmi #xiaomi #note8pro #note8 pic.twitter.com/zBWfo0u6iB

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 25, 2019