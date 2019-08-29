Mahaton Bottle: беспроводная бутылка, стерилизующая воду (Видео)

Новости технологии:Бутылка Mahaton Bottle обеззараживает воду ультрафиолетом и может очищать саму себя.

На kickstarter собирают средства на разработку бутылки, которая уничтожает 99.99% бактерий в воде, а также очищает сама себя с помощью ультрафиолета.

Основная идея проекта заключается в минимизации использования пластиковых бутылок. Само устройство сделано из нержавеющей стали, а крышка состоит из экологически чистого пластика.

В ней и находится UV-LED установка, которая обеззараживает воду, отражая ультрафиолетовые лучи от полированных стенок сосуда. Также бутылка может избавлять воду от неприятных запахов.

Начало стерилизации воды производится нажатием переключателя сверху бутылки. Весь процесс занимает 90 секунд. Также устройство оснащено беспроводной зарядкой, что положительно влияет на удобство: бутылку можно просто поставить на специальную зарядку.

Устройство также обладает функциями термоса: толстые стальные стенки могут долго поддерживать температуру напитка.