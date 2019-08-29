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Mahaton Bottle: беспроводная бутылка, стерилизующая воду (Видео)

Mahaton Bottle: беспроводная бутылка, стерилизующая воду (Видео)
04:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Бутылка Mahaton Bottle обеззараживает воду ультрафиолетом и может очищать саму себя.

На kickstarter собирают средства на разработку бутылки, которая уничтожает 99.99% бактерий в воде, а также очищает сама себя с помощью ультрафиолета.

Основная идея проекта заключается в минимизации использования пластиковых бутылок. Само устройство сделано из нержавеющей стали, а крышка состоит из экологически чистого пластика.

В ней и находится UV-LED установка, которая обеззараживает воду, отражая ультрафиолетовые лучи от полированных стенок сосуда. Также бутылка может избавлять воду от неприятных запахов.

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Начало стерилизации воды производится нажатием переключателя сверху бутылки. Весь процесс занимает 90 секунд. Также устройство оснащено беспроводной зарядкой, что положительно влияет на удобство: бутылку можно просто поставить на специальную зарядку.

Устройство также обладает функциями термоса: толстые стальные стенки могут долго поддерживать температуру напитка.

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Гаджеты, Бутылка, Mahaton Bottle.
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