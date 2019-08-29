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Индивидуальный дизайн и недемократичная цена: особенности новых наушников Meizu UR

Индивидуальный дизайн и недемократичная цена: особенности новых наушников Meizu UR
05:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Meizu представила "ультра редкие" наушники Meizu UR.

Компания Meizu анонсировала выход высококачественных наушников Meizu UR с индивидуальным дизайном.

К сожалению, производитель пока умалчивает о технических характеристиках новинки. Известно лишь, что диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц. При этом сопротивление будет зависеть от версии гарнитуры, оно равно 16, 24, 32 или 48 Ом.

Сообщается, что бренд Meizu UR в дальнейшем будет обозначать высококачественные и уникальные продукты с использованием эксклюзивных технологий компании. О каких конкретно технологиях идёт речь в Meizu UR — тоже не говорится. Фишкой гарнитуры станет разнообразие цветовых вариаций корпуса.

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На выбор представлены модели из акрила, древесной смолы, жемчужного порошка и даже в стиле стимпанк с шестерёнками внутри. Поставляются наушники в комплекте с 4, 6, 8 и 10 корпусами, вместе с ними идут три профессиональных провода для подключения.

Meizu UR уже доступны для продажи в Китае. Цена зависит от количества корпусов в комплекте: самый дешёвый набор обойдётся в 377 долларов, остальные стоят 517, 796 и 1215 долларов соответственно.

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Наушники, Гаджеты, Meizu, Meizu UR.
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