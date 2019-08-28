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Fitbit Versa 2: компания представила новые умные-часы

Fitbit Versa 2: компания представила новые умные-часы
22:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости технологии:Fitbit представил умные часы с голосовым ассистентом.

Американская компания Fitbit Inc представила умные часы Versa 2.

Об этом сообщает The Verge.

"Fitbit Inc представил Versa 2, и это является большим шагом вперед для компании в поисках умных часов, которые по меньшей мере на несколько секунд можно будет перепутать с Apple Watch", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество боковых кнопок уменьшилось с трех до одной и не имеет больше логотипа компании внизу.

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Наибольшим прорывом является установление экрана с органическим светодиодом.

В компании заявили, что часы могут работать в течение пяти дней без подзарядки. В умных часах также установлен голосовой ассистент Alexa от Amazon.

Их стоимость составляет $199,99, а официальная продажа начнется 15 сентября.

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Все по теме:

Технологии, Умные часы, Смарт-часы, Техно, Fitbit, Versa 2.
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