Fitbit Versa 2: компания представила новые умные-часы

Американская компания Fitbit Inc представила умные часы Versa 2.

Об этом сообщает The Verge.

"Fitbit Inc представил Versa 2, и это является большим шагом вперед для компании в поисках умных часов, которые по меньшей мере на несколько секунд можно будет перепутать с Apple Watch", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество боковых кнопок уменьшилось с трех до одной и не имеет больше логотипа компании внизу.

