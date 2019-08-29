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Disney анонсировала переиздание культовых игр "Аладдин" и "Король лев" (Видео)

Disney анонсировала переиздание культовых игр "Аладдин" и "Король лев" (Видео)
11:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости технологии:Компания планирует вернуть пользователей во времена, когда все с нетерпением ждали выхода новых картриджей для консоли SEGA.

В 2019 году критики детально разбирают каждый релиз в игровой индустрии, а геймеры ежедневно неохотно встречают свежие AAA-игры.

Сейчас сложно поверить в то, что игра на видео ниже когда-то представляла собой передовой образец графики и могла ошеломить человека, который играл до этого только на "Денди". Но это примерно так и было, сообщает Gematsu.

Что известно о новых играх? Два потрясающих для своего времени платформера – "Аладдин" и "Король лев" найдут вторую жизнь на PlayStation 4, Xbox One и Switch. В играх будет возможность переключаться с современного разрешения на оригинальное, чтобы сравнить, как выглядят локации сейчас и как они выглядели тогда.  

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Дата выхода. Стоит отметить, что официального анонса не было: информация попала в сеть благодаря утечке. Про версии для PC пока ничего не известно, как и про точные сроки выхода игр в продажу. "Октябрь" – и ни слова больше.

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Все по теме:

Технологии, Игры, PlayStation 4, Король Лев, Техно, Аладдин, Денди, Xbox One и Switch, Gematsu.
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