Borderlands 3 уже на подходе: стоит ли обновлять "железо"?

2K Games и Gearbox поговорили о PC-версии Borderlands 3. Они же раскрыли системные требования к новой части игры.
Отметим, что Borderlands 3 стартует 13 сентября на PlayStation 4, Xbox One и PC через Epic Games Store.
Минимальные требования (1080p)
Рекомендуемые требования (1440p)
Добавим, Borderlands 3 собираются поддерживать по типу первой и второй части, то есть без доната и связанных с ним механик, но с обилием дополнений. Так у того же Borderlands 2 было несколько десятков DLC, в том числе с "косметикой".