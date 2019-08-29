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Borderlands 3 уже на подходе: стоит ли обновлять "железо"?

Borderlands 3 уже на подходе: стоит ли обновлять "железо"?
03:37 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Разработчики раскрыли данные о системных требованиях Borderlands 3.

2K Games и Gearbox поговорили о PC-версии Borderlands 3. Они же раскрыли системные требования к новой части игры. 

Отметим, что Borderlands 3 стартует 13 сентября на PlayStation 4, Xbox One и PC через Epic Games Store.

Минимальные требования (1080p)

  • Операционная система: Windows 7, 8 или 10 (с последними обновлениями),
  • процессор: AMD FX-8350 либо Intel i5-3570,
  • видеокарта: AMD Radeon HD 7970 либо NVIDIA GeForce GTX 680 2 Гб,
  • оперативная память: 6 Гб,
  • место на жёстком диске: 75 Гб.

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Рекомендуемые требования (1440p)

  • Операционная система: Windows 7, 8 или 10 (с последними обновлениями),
  • процессор: AMD Ryzen 5 2600 либо Intel i7-4770,
  • видеокарта: AMD Radeon RX 590 либо NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб,
  • оперативная память: 16 Гб,
  • место на жёстком диске: 75 Гб.

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Добавим, Borderlands 3 собираются поддерживать по типу первой и второй части, то есть без доната и связанных с ним механик, но с обилием дополнений. Так у того же Borderlands 2 было несколько десятков DLC, в том числе с "косметикой". 

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Игры, Gearbox, Borderlands 3.
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