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Четверг, 29.08.2019
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YouTube Kids получит отдельный сайт: подробности

YouTube Kids получит отдельный сайт: подробности
21:55 Сегодня Телеграф https://gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:На YouTube есть специальный раздел для детей YouTube Kids.

В конце этой недели компания планирует запустить отдельный веб-сайт.

Зачем это нужно

Последние несколько лет видеоплатформа находилась под пристальным вниманием из-за различных проблем, связанных с детскими видео. Разработчикам пришлось закрыть комментарии к роликам с маленькими детьми из-за большого количества комментариев от педофилов. Создание отдельного сайта должно обезопасить детей от неприятных комментариев и неподходящего контента.

Помимо специального веб-сайта для детей, платформа представила новые категории для YouTube Kids. Теперь появится возможность отфильтровать видео, выбрав одну из трех возрастных групп: дошкольная программа для детей в возрасте от 4 до 6 лет, младшая для детей в возрасте от 5 до 7 лет и старшая для детей в возрасте от 8 до 12 лет.

YouTube отключит одну из функций

Несмотря на новые меры, представители компании заявляют: "Наша система усердно работает над тем, чтобы исключить контент, не подходящий для каждой из этих возрастных категорий, но не все видео были просмотрены вручную".

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YouTube, Сайт, Технологии, Приложение, Техно, YouTube Kids, Видеоплатформа.
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