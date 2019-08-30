Galaxy Fold 2: дизайн и дата выхода второго гибкого смартфона

Новости технологии:По сравнению с первым поколением, Galaxy Fold 2 получит значительно меньше вырез под фронтальную камеру.

После официальной презентации своего гибкого смартфона Galaxy Fold компания Samsung запатентовала конструкцию следующего поколения устройства. На основе полученной информации ресурс LetsGoDigital уже создал серию реалистичных рендеров, которые демонстрируют дизайн Samsung Galaxy Fold 2.

Что известно о новом гибком смартфоне компании? В патентной документации Samsung описала две версии гибкого смартфона: одна из моделей сгибается вдоль, другая – поперек.

Представленные ресурсом LetsGoDigital рендеры полностью учитывают патентные заметки Samsung.

Более того, Samsung планирует изменить конструкцию сенсорной панели, заменив специальную пленку на ультратонкое гибкое стекло. Уменьшатся и рамки устройства по периметру дисплея по сравнению с Galaxy Fold первого поколения Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально .