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Новая AR-гарнитура поможет людям со слабым зрением
Новая AR-гарнитура поможет людям со слабым зрением

Новая AR-гарнитура поможет людям со слабым зрением

Новая AR-гарнитура поможет людям со слабым зрением
14:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Очки улучшают подвижность и функцию у пациентов, которые испытывают трудности с периферическим зрением или видением в условиях низкой освещенности.

Инженеры из Университета Южной Калифорнии создали гарнитуру дополненной реальности, которая позволит людям с пигментным ретинитом — нарушением периферического зрения — избежать столкновения с объектами при попытке взять их в условиях слабого освещения. Об этом пишет "EurekAlert!".

Исследователи взяли за основу гарнитуру Microsoft Hololens 1 и установили на нее камеру, чувствительную к глубине. Изображение обрабатывается через специальное программное обеспечение SLAM, которое накладывает несколько слоев цветной сетки на объекты, которые видит пользователь.

В зависимости от того, насколько далеко объект находится от камер, сетка приобретает один из четырех цветов. Объекты, расположенные на расстоянии около 0,9 м — белые; расположенные на расстоянии в 1,2 м — зеленые, более 1,5 м — синие, более 1,8 м — красные.

AR-очки: устройство, благодаря которому пловец сможет получить информацию о его тренировке

В режиме "хватания" предметы, расположенные на расстоянии от 0 до 15 см — белые, до 30,5 см — зеленые, до 45,7 см — синие, а в 61 см — красные.

Система была протестирована на десяти пациентах с пигментным ретинитом. При использовании гарнитуры они вдвое реже сталкивались с предметами при попытке захватить их, чем без нее, говорится в исследовании.

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Технологии, Техно, Дополненная реальность, AR-гарнитура, Нарушение зрения.
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