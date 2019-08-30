Microsoft усовершенствует обмен сообщениями в Skype

Новости технологии:Skype показала несколько новых фишек, которые позволят программе встать в один ряд с мессенджерами-гигантами вроде Whatsapp или iMessage.

Теперь пользователи смогут сохранять сообщения как черновики, показывать несколько фото и видео, предпросматривать медиа файлы и еще несколько функций. Новый функционал будет доступен как в приложении для компьютера, так и на мобильных устройствах.

Помимо сохранения черновиков, пользователи смогут делать на сообщениях закладки правой кнопкой мыши или удерживанием пальца на сообщении. Доступ к этим закладкам можно получить из специальной вкладки.

Также теперь упростится отправка нескольких фотографий. Вместо разбрасывания по диалогу, фото будут собраны в отдельный альбом. Также появится возможность предпросмотра всей медиа, что вы отправляете.

Доступ к обновлению уже открыт, и все новые функции уже включены в последнюю версию Skype.