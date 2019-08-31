Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

Новости технологии:Корейское издание Dcinside опубликовало изображения коробки смартфона Galaxy A90 5G. Они раскрыли внешний вид и характеристики устройства.

Смартфон на рендерах очень похож на Galaxy A70. У него такой же корпус, дисплей Infinity-U и вертикальная тройная камера, расположенная в левом углу.

Согласно утечке, новинка получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, аккумулятор с быстрой 25-ваттной зарядкой и восьмиядерный процессор в паре с 6 ГБ ОЗУ. Предположительно, это чип Snapdragon 855. Аппарат также оснастят основной камерой на 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп и 32-мегапиксельной фронтальной. Встроенный накопитель получит объем 128 ГБ.

Работать смартфон будет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Когда ждать

Дату анонса Galaxy A90 5G пока не объявили, но его презентация должна пройти уже в ближайшие недели.