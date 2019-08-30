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Пятница, 30.08.2019
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С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8
С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8

С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8

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С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8
20:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Lenovo, не дожидаясь выставки IFA 2019, выпустила два новых недорогих планшета: Tab M7 и Tab M8.

Новинки рассчитаны для детей, поэтому в них установлен режим Kids Mode 3.0 с обучающим контентом (до 12 лет) и родительским контролем.

Цена и когда ждать

Продажи планшетов стартуют в октябре со следующими ценами:

  • Lenovo Tab M7 - от $110.
  • Lenovo Tab M8 (HD) - от $153.
  • Lenovo Tab M8 (FHD) - от $175.

Lenovo Tab M7

Начнем с младшей версии. У нее установлен 7-дюймовый WSVGA-экран, а также чип MediaTek MT8321 в версии с Wi-Fi и MediaTek MT8765B в версии с LTE. Планшет поставляется с 1/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ, с 2-мегапиксельной основной и фронтальной камерами, а также упрощенной версией ОС Android 9 Pie (Go Edition). В Lenovo Tab M7 есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, разъем для наушников и аккумулятор на 3450 мАч, которого по словам компании, хватит на 10 часов "браузинга" и просмотра видео.

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Lenovo Tab M8

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Старшая модель, как можно понять из названия, получила 8-дюймовый экран. Это IPS матрица с яркостью 350 нит и двумя разрешениями на выбор: HD (1280×720p) или Full HD (1920×1200p). Планшет оснащен четырехъядерным процессором MediaTek Helio P22, 2/3 ГБ ОЗУ, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Устройство работает на обычной ОС Android 9 Pie, а за его автономность отвечает батарея на 5000 мАч. В новинке также есть Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS и LTE (опция).

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Все по теме:

Планшеты, Lenovo, Lenovo Tab M7, Lenovo Tab M8, Kids Mode 3.0, Детский режим.
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