Робот-официант: компания из США представила интересный стартап

Новости технологии:Компания Bear Robotics делает роботов, которые подают еду клиентам ресторанов.

Стартап из Калифорнии имеет свои взгляды на роботизацию людских профессий. Двухгодовалая компания делает «роботов, которые помогают», а точнее – роботов, которые доставляют еду клиентам ресторанов.

Ребята из Bear Robotics взялись за решение извечных проблем общепита: зарплаты, рынка труда и финансовой эффективности.

Что уже есть?

В компанию уже инвестировали около $38 млн. Первой моделью робота-официанта стал Пенни, который крутился как R2-D2 и лавировал между кухней и залом, доставляя клиентам их блюда.

Распространять свой продукт Bear Robotics планирует по схеме месячной подписки, которая будет включать самого робота, карту ресторана (чтобы Пенни ни во что не врезался), настройку и тех. поддержку.

Когда ждать больше?

В современном мире автоматизированные рестораны набирают популярность, примером тому может послужить ресторан в Шанхае, где роботы доставляют гостям еду, скользя по специальным направляющим. Однако это не значит, что в скором времени все рестораны будут автоматизированы. Одна из причин, по которым люди идут в ресторан – старое доброе общение. И пока люди не готовы исключить такую вещь из своей жизни, ждать роботов-официантов на каждом шагу не стоит.