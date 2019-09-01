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Робот-официант: компания из США представила интересный стартап

Робот-официант: компания из США представила интересный стартап
04:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Компания Bear Robotics делает роботов, которые подают еду клиентам ресторанов.

Стартап из Калифорнии имеет свои взгляды на роботизацию людских профессий. Двухгодовалая компания делает «роботов, которые помогают», а точнее – роботов, которые доставляют еду клиентам ресторанов.

Ребята из Bear Robotics взялись за решение извечных проблем общепита: зарплаты, рынка труда и финансовой эффективности.

Что уже есть?

В компанию уже инвестировали около $38 млн. Первой моделью робота-официанта стал Пенни, который крутился как R2-D2 и лавировал между кухней и залом, доставляя клиентам их блюда.

До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям

Распространять свой продукт Bear Robotics планирует по схеме месячной подписки, которая будет включать самого робота, карту ресторана (чтобы Пенни ни во что не врезался), настройку и тех. поддержку.

Когда ждать больше?

В современном мире автоматизированные рестораны набирают популярность, примером тому может послужить ресторан в Шанхае, где роботы доставляют гостям еду, скользя по специальным направляющим. Однако это не значит, что в скором времени все рестораны будут автоматизированы. Одна из причин, по которым люди идут в ресторан – старое доброе общение. И пока люди не готовы исключить такую вещь из своей жизни, ждать роботов-официантов на каждом шагу не стоит.

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США, Калифорния, Робот, Стартап, Робот-официант, Bear Robotics.
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