Компания Xiaomi хочет обеспечить 70% населения планеты своими гаджетами

Новости технологии:Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) рассказал о стратегии и основных целях компании.

Итак, по сравнению с главной целью Redmi планы Huawei по завоеванию рынка смартфонов выглядят лишь детской забавой в песочнице. Суббренд Xiaomi берет выше и хочет около 5 миллиардов своих пользователей на планете. А это, на минуточку, около 70% всего населения Земли. Каким образом к этому будут идти - неизвестно.

В числе менее амбициозных целей - использование передовых технологий, доступный ценник устройств, популяризация высокотехнологичных решений, улучшение качества продукции, курс на сети пятого поколения и создание целой экосистемы устройств Redmi.

И еще одна позитивная новость: Redmi ставит задачу уменьшить промежуток между выходами смартфонов в Китае и на международном рынке.

"Миссия Redmi - обслуживать 70% из 7 миллиардов человек в мире, чтобы больше людей могли наслаждаться прекрасной жизнью, которую приносят технологии. Мы всегда верили, что высокие технологии не должны стоить дорого. Конечная миссия технологий - служить обществу. Эта миссия является понятной и приоритетной", - подчеркнул Лу Вейбинг.