Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки

Новости технологии:Windows 10 теперь можно переустановить ОС из облака.

В сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась новая функция, которая значительно упрощает переустановку операционной системы на ПК или ноутбуке.

Теперь пользователям не нужна локальная копия Windows на диске или внешнем накопителе — переустановить ОС можно будет по сети из облака.

"Мы слышали отзывы о том, что некоторые из вас предпочли бы использовать высокоскоростное подключение к интернету, чтобы ускорить этот процесс, просто загрузив Windows", — говорится в описании функции.

Однако есть несколько нюансов. Во-первых, во время переустановки все пользовательские приложения будут удалены. А если не убрать галочку "Удалить все" — вы потеряете и личные данные и файлы.

Во-вторых, необходимо загрузить из облака не менее 2,86 ГБ установочных файлов. Конечно, для этого надо бесперебойное подключение к сети.

После этого будет установлена та же сборка и версия ОС, которая стояла до этого.

Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview. В пользовательской версии она появится чуть позже.