Huawei готова выпустить Honor 20S с топовым процессором Kirin 810 и тройной камерой

Новости технологии:4 сентября Huawei презентуют Honor 20S и еще один неанонсированный ранее смартфон.

4 сентября состоится презентация нового представителя флагманского семейства Honor 20S. Но глава Honor Чжао Мин (Zhao Ming) обещает, что в этот день дебютирует еще один смартфон. Возможно, это преемник Honor Play?

Honor Play стал первым игровым флагманом бренда с технологиями GPU Turbo и 4D Gaming. Он вышел прошлым летом, поэтому с выходом следующего поколения и так затянули.

Сейчас в китайской соцсети Weibo появился снимок якобы коробки нового смартфона. И если верить этой фотографии, Honor Play 2 не будет - производитель сразу же перешел к цифре 3.

Что именно Honor Play 3 предложит пользователям - пока неизвестно.

В то же время в сети появились характеристики упрощенного флагмана Honor 20S. Как оказалось, отличий от Honor 20 будет немного: это процессор Kirin 810 вместо топового Kirin 980, тройная камера на 48, 8 и 2 Мп (у Honor 20 четыре модуля).

Также обещают 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3750 мАч.

А вот слухи о компактности нового смартфона не подтвердились. У него будет такой же 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 2340×1080 точек.