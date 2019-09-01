Стелс про неуловимого и коварного гуся поступит в продажу 20 сентября (Видео)

Новости технологии:Издательство Panic выпустит в продажу Untitled Goose Game уже 20 сентября.

Гуси - не то, чем кажутся. Во всяком случае, гусь из Untitled Goose Game - не безобидная домашняя птица, а настоящий вредитель и мастер маскировки! Убедиться в этом можно будет уже 20 сентября - такую дату релиза игры назвали разработчики из House House и издательство Panic.

В роли пернатого героя вы окажетесь в городке, обитатели которого и не подозревают о том, кто разгуливает по их улицам. Исследуйте сады, магазинчики и лужайки, подшучивайте над людьми, воруйте шляпы и много гогочите - в общем, живите полноценной гусиной жизнью!

Если это описание почему-то показалось вам недостаточно привлекательным, можете посмотреть 23-минутный геймплейный ролик.



Untitled Goose Game выйдет на PC (через Epic Games Store), Mac и Nintendo Switch. Западная цена - 14.99 доллара.