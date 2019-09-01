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Стелс про неуловимого и коварного гуся поступит в продажу 20 сентября (Видео)

Стелс про неуловимого и коварного гуся поступит в продажу 20 сентября (Видео)
20:07 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Издательство Panic выпустит в продажу Untitled Goose Game уже 20 сентября.

Гуси - не то, чем кажутся. Во всяком случае, гусь из Untitled Goose Game - не безобидная домашняя птица, а настоящий вредитель и мастер маскировки! Убедиться в этом можно будет уже 20 сентября - такую дату релиза игры назвали разработчики из House House и издательство Panic.

В роли пернатого героя вы окажетесь в городке, обитатели которого и не подозревают о том, кто разгуливает по их улицам. Исследуйте сады, магазинчики и лужайки, подшучивайте над людьми, воруйте шляпы и много гогочите - в общем, живите полноценной гусиной жизнью!

Если это описание почему-то показалось вам недостаточно привлекательным, можете посмотреть 23-минутный геймплейный ролик.

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Untitled Goose Game выйдет на PC (через Epic Games Store), Mac и Nintendo Switch. Западная цена - 14.99 доллара.

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Игры, Panic, Стелс, Epic Games Store, Untitled Goose Game.
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