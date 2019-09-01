В Apex Legends с 3 по 17 сентября пройдет событие посвященное "Рэйф"

Новости технологии:В Apex Legends с 3 сентября вводят событие "Voidwalker", которое порадует приятными новинками.

Последнее время Respawn Entertainment не даёт игрокам в Apex Legends заскучать: только завершилось событие "Железная корона", как скоро стартует следующее - Voidwalker. Грядущий ивент пройдёт с 3-го по 17 сентября и будет посвящён загадочному прошлому Рэйф.

Список новинок:

Новый объект на карте - останки исследовательского комплекса, где содержали Рэйф. Там, кроме новых кусочков "лора", находится прототип портала, через который можно быстро попасть на базу или начать повторную высадку.

Временный режим "Вооружён и опасен", в котором доступны только снайперские винтовки и дробовики, а прочее снаряжение получить значительно сложнее.

Разнообразные испытания, за выполнение которых можно обзавестись эксклюзивными скинами и другим тематическим контентом.

Новые тематические косметические предметы, которые включают в себя пользовательскую анимацию выбора персонажа. Не считая легендарных товаров, вся "косметика" будет стоить по 5 долларов. После завершения события эти предметы вернутся только спустя шесть месяцев.

Кроме того, разработчики добавят шесть новых легендарных предметов в основной пул - их можно будет скрафтить или получить из наборов Apex.

С 20:00 МСК 6 сентября по 20:00 МСК 9 сентября игроки смогут получить в два раза больше опыта за завершение матча в первой пятёрке команд. Бонус будет влиять как на уровень аккаунта, так и на прогресс в боевом пропуске.