CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk

Пришло время в очередной раз порадоваться за CD Projekt? Потому что такой повод есть - компания опубликовала финансовый отчет за первую половину 2019 года, согласно которому дела у нее идут в гору.
Имеем следующие показатели:
Студия будет и дальше развивать стратегию двойных франшиз - The Witcher и Cyberpunk 2077.
"Управление двумя отдельными крупными франшизами (The Witcher/Cyberpunk) и несколько независимых команд разработчиков позволяют компании параллельно работать над несколькими проектами и сглаживают долгосрочный график релизов. Этот переход к модели двойной франшизы, поддерживаемой несколькими независимыми линейками продуктов, также позволяет оптимизировать производственную и финансовую деятельность, смягчает важные факторы риска и облегчает сотрудникам компании поиск профессиональной реализации" " - прокомментировал сотрудник CD Projekt.
CDPR также ценит франшизу "ГВИНТ" - ее успех будет определять политику компании в будущем. Сейчас разработчики ККИ занимаются переносом игры на мобильные устройства, созданием нового контента и добавлением регулярных внутриигровых событий для привлечения и удержания игроков.