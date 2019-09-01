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CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk
CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk

CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk

CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk
23:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:CD Projekt опубликовала финансовый отчет за первую половину 2019 года и поделилась планами на будущее.

Пришло время в очередной раз порадоваться за CD Projekt? Потому что такой повод есть - компания опубликовала финансовый отчет за первую половину 2019 года, согласно которому дела у нее идут в гору.

Имеем следующие показатели:

  • В первом полугодии 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 28 % и составила порядка 55 миллионов долларов. Непосредственно на CD Projekt RED пришлось 62 % от дохода, а оставшиеся 38 % - на GOG.com.
  • Чистая выручка осталась на прежнем уровне - около 13 миллионов долларов. Это при том, что расходы на разработку выросли на 20 % по сравнению c первым полугодием 2018-го. В частности, большие деньги требуются на создание Cyberpunk 2077.
  • Большую часть выручки принес "Ведьмак 3", который в первой половине 2019-го продался лучше, чем за аналогичный период в прошлом году.
  • Увеличению доходов CDPR посодействовали "Кровная вражда: Ведьмак. Истории" и "ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра", а также старые творения Blizzard (Diablo, Warcraft и Warcraft II), которые стали самыми быстропродаваемыми классическими играми не от CD Projekt в истории GOG.com.
  • Примерно треть всех предзаказов Cyberpunk 2077 на PC оформили на GOG.com.
  • Число сотрудников CD Projekt за последние шесть месяцев выросло с 887 до 953, хотя команду GOG.com сократили со 189 до 176. Большинство работников (75 %) - мужчины.

Студия будет и дальше развивать стратегию двойных франшиз - The Witcher и Cyberpunk 2077.

"Управление двумя отдельными крупными франшизами (The Witcher/Cyberpunk) и несколько независимых команд разработчиков позволяют компании параллельно работать над несколькими проектами и сглаживают долгосрочный график релизов. Этот переход к модели двойной франшизы, поддерживаемой несколькими независимыми линейками продуктов, также позволяет оптимизировать производственную и финансовую деятельность, смягчает важные факторы риска и облегчает сотрудникам компании поиск профессиональной реализации" " - прокомментировал сотрудник CD Projekt.

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CDPR также ценит франшизу "ГВИНТ" - ее успех будет определять политику компании в будущем. Сейчас разработчики ККИ занимаются переносом игры на мобильные устройства, созданием нового контента и добавлением регулярных внутриигровых событий для привлечения и удержания игроков.

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Игры, The Witcher 3, CD Projekt, Cyberpunk 2077.
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