Для гаджетоманов: новое приложение Zen Mode в Google Play Store

Новости технологии:OnePlus добавила приложение Zen Mode в Google Play Store.

OnePlus выпустила в Play Store приложение Zen Mode (Режим Дзен), которое позволит гаджетоманам наслаждаться реальной жизнью.

Zen Mode позволяет отключить все функции смартфона на 20 минут, доступны будут только входящие и экстренные вызовы. Таким образом OnePlus пытается дать своим пользователям больше свободного от гаджетов времени, избавив их от информационного шума.

Режим можно активировать, к примеру, выходя на прогулку или занимаясь делами, требующими высокую степень концентрации.

Владельцы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro уже могут скачать Zen Mode в магазине Google Play Store. В будущем планируется добавить поддержку и более старых моделей 5/5T и 6/6T. Теперь больше не придётся ждать новую прошивку, чтобы получить свежее обновление приложения.