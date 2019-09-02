Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)

Четкие снимки и меньше излучения: новый рентгеновский аппарат

Четкие снимки и меньше излучения: новый рентгеновский аппарат
10:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Новый метод рентгеновской визуализации делает более четкие изображения с использованием меньшего количества излучения.

Новый метод рентгеновской визуализации, который представили ученые из Израильского университета, использует свет со специальными квантовыми свойствами. Он позволяет получать более четкие изображения с меньшим количеством излучения.

При стандартной рентгеновской съемке проблемой для исследователей является фоновое излучение — рентгеновские лучи от других источников, которые добавляют шум к изображению. Обычно ученые избегают этого, максимально защищая зону съемки от радиации или используя огромную дозу рентгеновского излучения для получения качественного снимка.

Шарон Шварц из Израильского университета Бар-Илан и его коллеги нашли еще один способ получить качественные изображения. Их метод заключается в том, чтобы рассеять фотон в кристалле алмаза. Так они получили два рентгеновских луча, которые излучаются под разными углами.

При этом один из лучей направляется прямо на детектор. Другой обращается к объекту съемки. После этого ученые сравнили результаты съемок.

Небезвредные лучи: названа опасность рентгена

Оказалось, что квантовые эффекты позволяют значительно улучшить качество картинки. Например, изображение, которое получили израильские ученые, было контрастнее, четче, хотя съемке мешал фоновый шум, который превышал сигнал в 10 тыс. раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Рентген, Излучение, Техно, рентгеновский аппарат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аргентина ограничила покупку доллара США
Аргентина ограничила покупку доллара США
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь