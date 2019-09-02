Четкие снимки и меньше излучения: новый рентгеновский аппарат

Новости технологии:Новый метод рентгеновской визуализации делает более четкие изображения с использованием меньшего количества излучения.

Новый метод рентгеновской визуализации, который представили ученые из Израильского университета, использует свет со специальными квантовыми свойствами. Он позволяет получать более четкие изображения с меньшим количеством излучения.

При стандартной рентгеновской съемке проблемой для исследователей является фоновое излучение — рентгеновские лучи от других источников, которые добавляют шум к изображению. Обычно ученые избегают этого, максимально защищая зону съемки от радиации или используя огромную дозу рентгеновского излучения для получения качественного снимка.

Шарон Шварц из Израильского университета Бар-Илан и его коллеги нашли еще один способ получить качественные изображения. Их метод заключается в том, чтобы рассеять фотон в кристалле алмаза. Так они получили два рентгеновских луча, которые излучаются под разными углами.

При этом один из лучей направляется прямо на детектор. Другой обращается к объекту съемки. После этого ученые сравнили результаты съемок.

Оказалось, что квантовые эффекты позволяют значительно улучшить качество картинки. Например, изображение, которое получили израильские ученые, было контрастнее, четче, хотя съемке мешал фоновый шум, который превышал сигнал в 10 тыс. раз.