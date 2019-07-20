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Небезвредные лучи: названа опасность рентгена

Небезвредные лучи: названа опасность рентгена
09:59 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые рассказали об опасности рентгена.

Дозы радиации в небольших количествах, такие как рентген, могут вызвать рак. К такому выводу пришла группа ученых-медиков Кембриджского университета в Великобритании.

Как пишет МедикФорум со ссылкой на релиз по результатам исследования, который опубликован на сайте MedicalXpress, ученые пришли к выводу, что малые дозы радиации также способны вызывать возникновение раковых опухолей, особенно на коже человека.

В исследовании, в частности, говорится, что рентген вызывает у человека мутации клеток в организме, которые ученые называют P53. Именно эти клетки отвечают за возникновение онко - заболеваний.

Ученые в ходе многочисленных опытов определили, что чем безопаснее уровни излучения, тем большее количество клеток подвергается мутации.

Если перед рентгенов ввести в организм антиоксиданты, то здоровые клетки начинают борьбу с испорченными клетками Р53. Но ученые предупреждают, что постоянное введение препаратов также может навредить и привести к большему распространению дефектных клеток.

Опасность гель-лака: как уберечься

По словам одного из авторов исследования, профессора Фил Джонса, отметил, риск компьютерной томографии и рентгена пока не изучен как следует, поэтому ученые продолжают исследования.

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Вред, Опасность, Рентген, Излучение.
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