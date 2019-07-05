Опасность гель-лака: как уберечься

Часто женщинам кажется, что гель-лак – это хороший способ ухода за ногтями, ведь он держится несколько недель и не требует дополнительных процедур. При этом ногти выглядят идеальными.
Врач-дерматолог, миколог Алексей Цикин отмечает, что несмотря на удобство гель-лака, у него есть три побочных эффекта.
Какое опасное воздействие имеет гель-лак
1) физико-химическое воздействие с выделением тепла
То есть, у женщины может возникнуть контактный дерматит в виде ожога. Он проявляется онихолизисом.
Онихолизис – что это?
Это отслоение ногтя от мягких тканей пальца. Образуется пустота, над которой ногтевая пластина меняет свой цвет. Иногда она становится синевато-белой, иногда желтой или коричневой.
2) аллергическая реакция
У человека может возникнуть аллергия на компоненты лака. Она проявляется онихолизис и кожными проявлениями в виде ярко-розовых пятен, болезненных трещин, пузырьков. ⠀
3) механическое воздействие
К примеру, если делать гель-лак на ногтях ног, то обувь будет давить не на 1 мм ногтя, а уже на 2 мм. Давление увеличивается в два раза.
Вследствие травмы может возникнуть онихолизис.
Как уберечься от нежелательных последствий:
Как только почувствовали, что ногти стали горячими и пекут – вынимайте руки из-под лампы.