Опасность гель-лака: как уберечься

Новости шоу бизнеса: Врачи предупреждают об опасности гель-лака для ногтей и рук.

Часто женщинам кажется, что гель-лак – это хороший способ ухода за ногтями, ведь он держится несколько недель и не требует дополнительных процедур. При этом ногти выглядят идеальными.

Врач-дерматолог, миколог Алексей Цикин отмечает, что несмотря на удобство гель-лака, у него есть три побочных эффекта.

Какое опасное воздействие имеет гель-лак

1) физико-химическое воздействие с выделением тепла

То есть, у женщины может возникнуть контактный дерматит в виде ожога. Он проявляется онихолизисом.

Онихолизис – что это?

Это отслоение ногтя от мягких тканей пальца. Образуется пустота, над которой ногтевая пластина меняет свой цвет. Иногда она становится синевато-белой, иногда желтой или коричневой.

2) аллергическая реакция

У человека может возникнуть аллергия на компоненты лака. Она проявляется онихолизис и кожными проявлениями в виде ярко-розовых пятен, болезненных трещин, пузырьков. ⠀

3) механическое воздействие

К примеру, если делать гель-лак на ногтях ног, то обувь будет давить не на 1 мм ногтя, а уже на 2 мм. Давление увеличивается в два раза.

Вследствие травмы может возникнуть онихолизис.

Как уберечься от нежелательных последствий:

не стоит чрезмерно истончать ноготь перед нанесением гель-лака,

не используйте агрессивные, но более устойчивые базы,

использовать УФ-лампы, степень влияния которых можно регулировать.

Как только почувствовали, что ногти стали горячими и пекут – вынимайте руки из-под лампы.