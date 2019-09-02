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Будущее уже сейчас: встречайте напечатанный автобус с ИИ у руля (Видео)

Будущее уже сейчас: встречайте напечатанный автобус с ИИ у руля (Видео)
11:13 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Компания Local Motors представила новую версию своего беспилотного мини-автобуса, который управляется с помощью ИИ.

На 80% его напечатали на 3D-принтере, но пока машина не готова ездить по дорогам общего пользования.

В 2016 году компания Local Motors выпустила небольшой беспилотный автобус Olli. Его разработали вместе с компанией IBM, поэтому инженеры могли использовать их разработки в области искусственного интеллекта. Теперь Local Motors представила обновленную модель шаттла Olli, большую часть транспортного средства напечатали с помощью 3D-принтера.

При этом Olli пока не предназначен для езды по городу, его можно использовать в университетских кампусах, низкоскоростных средах — территориях больниц, военных баз и общежитиях.

Lamborghini, построенный с помощью 3D-принтера (Фото)

Исследователи отмечают, что у новой версии Olli гораздо больше возможностей. Например, он может проехать до 160 км на одной зарядке, вмещает до 12 пассажиров и развивает скорость до 40 км/час. При этом автопилот в автобусе — четвертого уровня, это значит, что он может водить без помощи человека только в "определенных условиях".

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Все по теме:

Автобус, Технологии, Искусственный интеллект, 3D-принтер, Техно, Local Motors, Olli, ИИ, безпилотный автобус.
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