Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Новости технологии:Samsung Galaxy M30s покажут на мероприятии 18 сентября в Индии.

Главной особенностью новинки станет аккумулятор на 6000 мАч. Помимо этого, аппарату ещё приписывают 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080) и восьмиядерный процессор Exynos 9610. Он, кстати, установлен в Galaxy A50.

Смартфон также получит 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, основную камеру на 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, порт для зарядки USB-C, NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay и операционную систему Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Цена Galaxy M30s, если верить слухам, будет меньше 300 долларов США.

Напомним, что корейское издание Dcinside опубликовало изображения коробки смартфона Galaxy A90 5G. Они раскрыли внешний вид и характеристики устройства.