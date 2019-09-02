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Понедельник, 02.09.2019
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Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
20:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy M30s покажут на мероприятии 18 сентября в Индии.

Главной особенностью новинки станет аккумулятор на 6000 мАч. Помимо этого, аппарату ещё приписывают 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080) и восьмиядерный процессор Exynos 9610. Он, кстати, установлен в Galaxy A50.

Смартфон также получит 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, основную камеру на 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, порт для зарядки USB-C, NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay и операционную систему Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Цена Galaxy M30s, если верить слухам, будет меньше 300 долларов США.

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Напомним, что корейское издание Dcinside опубликовало изображения коробки смартфона Galaxy A90 5G. Они раскрыли внешний вид и характеристики устройства.

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Samsung, Смартфон, Анонс, Дата, Samsung Galaxy M30s, Galaxy M30s.
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