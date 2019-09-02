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Huawei Mate 30 за несколько дней до анонса могут представить новых iPhone (Видео)

Huawei Mate 30 за несколько дней до анонса могут представить новых iPhone (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Представитель Google сообщил, что линейка смартфонов Huawei Mate 30 не получит лицензионной версии Android и поддержки сервисов ее разработчика.

После многочисленных утечек характеристик и особенностей линейки смартфонов Huawei Mate 30 китайский производитель официально сообщил дату презентации будущих новинок. Как оказалось, событие запланировано на сентябрь 2019 года. 

Когда представят Huawei Mate 30? На официальном Twitter-аккаунте компании опубликовали тизер, согласно которому Huawei Mate 30 анонсируют 19 сентября в Мюнхене.

Короткий ролик не раскрывает особенностей дизайна смартфонов, но инсайдер Мукул Шарма уже поделился фотографиями защитного стекла для Pro-версии смартфона. 

Дизайн. Судя по фото, Huawei Mate 30 Pro получит широкий вырез в загнутом по бокам дисплее. В области "челки" разместятся фронтальная камера и вспомогательные датчики.

Huawei, в свою очередь, заявила, что не планирует отказываться от использования американской мобильной ОС и рассматривает собственную операционную систему в качестве запасного варианта, сообщает 9to5google.  

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Другие характеристики. Ожидается, что "сердцем" Mate 30 Pro станет новейший процессор Kirin 990, который китайский вендор пока не представил официально. По данным источников, новинка также получит продвинутую основную камеру.

Не исключено, что будет представлен и вариант аппарата с поддержкой 5G. Подробные спецификации смартфона производителем пока не объявлены.

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Смартфон, Технологии, Техно, Huawei Mate 30 Pro, Mate 30 Pro.
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