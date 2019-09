Huawei Mate 30 за несколько дней до анонса могут представить новых iPhone (Видео)

После многочисленных утечек характеристик и особенностей линейки смартфонов Huawei Mate 30 китайский производитель официально сообщил дату презентации будущих новинок. Как оказалось, событие запланировано на сентябрь 2019 года.

Когда представят Huawei Mate 30? На официальном Twitter-аккаунте компании опубликовали тизер, согласно которому Huawei Mate 30 анонсируют 19 сентября в Мюнхене.

Короткий ролик не раскрывает особенностей дизайна смартфонов, но инсайдер Мукул Шарма уже поделился фотографиями защитного стекла для Pro-версии смартфона.

Дизайн. Судя по фото, Huawei Mate 30 Pro получит широкий вырез в загнутом по бокам дисплее. В области "челки" разместятся фронтальная камера и вспомогательные датчики.

Huawei, в свою очередь, заявила, что не планирует отказываться от использования американской мобильной ОС и рассматривает собственную операционную систему в качестве запасного варианта, сообщает 9to5google.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019