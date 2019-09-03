Почти Dead Space: готовится к выпуску свежий хоррор Negative Atmosphere (Видео)

Новости технологии:Sunscorched Studios работает над хоррором Negative Atmosphere, который даже не стесняется сходства с Dead Space.

Успехи Dead Space 3 заставили Electronic Arts отложить серию на полку и заняться более прибыльными франшизами. Вряд ли фанаты космического хоррора дождутся продолжения в ближайшие годы, но у поклонников есть шанс поиграть в духовного наследника "Мертвого космоса".

Проект унаследовал не только атмосферу, но и чудовищ, игровой процесс, а также положение камеры.

В Negative Atmosphere геймеров забросят на космическую станцию "Русанов", экипаж которой пострадал от эпидемии. По классике жанра, вирус превратил обитателей в чудовищ, но нашелся герой, которому удалось выжить. В Negative Atmosphere счастливчиком стал профессор Сэмюэл Эдвардс. Теперь ему предстоит выживать на заброшенной посудине, кишащей мутантами.

В Sunscorched Studios трудится 11 человек, потому игроков ждет "бюджетный проект" от энтузиастов. Сейчас команда ищет поддержку на Patreon, чтобы создать рабочий прототип, с которым можно идти к издателю или на Kickstarter. Пока что Sunscorched планируют выпустить АА-игру на семь часов без микротранзакций и бесплатными DLC.

По словам основателя Sunscorched Studios Кельвина Парсона, Negative Atmosphere делает ставку на хардкор. Игроку не будут говорить конкретно, что нужно делать, а ориентироваться по местности придется смотря на указатели. У врагов будут уязвимые точки, которые придется находить самому, но игрок сможет отстреливать конечности, тем самым замедляя врага. Некоторые битвы получится избежать с помощью скрытности.