В Австрии прошел испытания первый гибридный поезд

Новости технологии:В Австрии его планируют испытать на четырех региональных, преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии.

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) в тестовом режиме запустили прототип экопоезда Siemens Desiro ML Cityjet.

Об этом сообщает Railtech.com.

"В течение сентября экопоезд Cityjet будет тестироваться на четырех региональных и преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии", - говорится в сообщении.

До 13 сентября екопотяг будет обслуживать линию Санкт-Пельтен — Хорн. В период с 16 по 20 сентября он Cityjet будет использоваться на маршрутах Сент-Пельтен —Хайнфельд и Сент-Пельтен — Кремс. После этого, с 23 по 27 сентября, транспортное средство будет курсировать между Пьохларн и Шайбс.

Как отмечается, гибридный поезд способен работать как на электрифицированных направлениях, так и на неэлектрифицированных из-за встроенной батареи. Он был переоборудован из модифицированного многоцелевого электрического Desiro ML. Аккумуляторная система установлена на крыше поезда. Она заряжается на электрифицированных участках, когда поезд питается от контактной сети.