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Razer представила первый в мире игровой ультрабук

Razer представила первый в мире игровой ультрабук
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram.com

Новости технологии:Компания Razer в рамках выставки IFA 2019 в Берлине анонсировала первый в мире игровой ультрабук на процессоре Intel.

Новинку уже назвали "альтернативой MacBook Air".

Новинку уже назвали "альтернативой MacBook Air", сообщает НВ со ссылкой на CNET.

В ноутбуках Razer Blade 13 используется процессор Intel Core i7−1065G7(Ice Lake) с максимальным тепловыделением 25 Вт. Производитель утверждает, что это первые устройства с таким процессором.

Младшая модель, Mercury White, получила интегрированный видеочип Gen11, а две старшие версии используют Nvidia GTX 1650. Модели с GTX 1650 отличаются между собой лишь экраном.

Модель Blade Stealth 13 компания с гордостью называет первым в мире игровым ультрабуком. Новинка выполнена в металлическом корпусе с габаритами 304,6×210×15,3 мм, оснащается 13,3-дюймовым экраном со 100% охватом палитры SRGB и несет на борту 10-нанометровый CPU Intel Ice Lake.

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В состав Blade Stealth 13 также входит беспроводной модуль Wi-Fi 6(802.11ax) и Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 53,1 Втч, веб-камера с поддержкой Windows Hello и клавиатура с RGB-подсветкой Razer Chroma. Объем оперативной памяти LPDDR4−3733 равен 16 ГБ, а дисковая подсистема представлена накопителями вместимостью 256 или 512 Гбайт в зависимости от версии.

По словам Razer, интегрированная графика Iris Plus в чипе i7−1068G7 обеспечивает производительность примерно такую же, как и у MX150, встроенного в предыдущие модели более высокого уровня.

Все три устройства оснащены портами Thunderbolt 3, USB Type-C и USB-A. Компания заявила, что стоимость ноутбуков будет начинаться от $ 1499. Версия с ускорителем GeForce GTX 1650 обойдётся минимум в $ 1800.

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Razer, Технологии, Ультрабук, Техно, Игровой ультрабук.
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