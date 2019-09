Компания Huawei объявила дату презентации нового процессора Kirin 990 (Видео)

Во втором полугодии компания Huawei запланировала как минимум два громких события: выпуск процессора нового поколения Kirin 990 и флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 30.

Дата презентации. На международной технологической выставке IFA 2019 состоится первый анонс компании: китайцы представят флагманский процессор Kirin 990 уже 6 сентября.

Что известно о новом процессоре? Kirin 990 будет построен по 7-нанометровому техпроцессу ТЅМС с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете.

How do you envision 5G changing the way we communicate? Follow #HuaweiIFA2019 for more info. pic.twitter.com/H6rvaIuhav

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 19, 2019