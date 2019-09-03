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Компания Huawei объявила дату презентации нового процессора Kirin 990 (Видео)

Компания Huawei объявила дату презентации нового процессора Kirin 990 (Видео)
15:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Китайский производитель уже успел определиться с датой презентации нового процессора и смартфонов.

Во втором полугодии компания Huawei запланировала как минимум два громких события: выпуск процессора нового поколения Kirin 990 и флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 30.

Дата презентации. На международной технологической выставке IFA 2019 состоится первый анонс компании: китайцы представят флагманский процессор Kirin 990 уже 6 сентября.

Что известно о новом процессоре? Kirin 990 будет построен по 7-нанометровому техпроцессу ТЅМС с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. 

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Ожидается улучшение энергопотребления и производительности по сравнению с Kirin 980, но главным изменением может стать интеграция 5G-модема непосредственно в чипсет.

Как сообщалось ранее, через несколько дней после анонса смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой в сети начала появляться информация о более усовершенствованном камерофоне от компании Xiaomi. Девайс, который китайцы представят уже в сентябре, получит сенсор Samsung с разрешением 108 мегапикселей.

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Смартфоны, Huawei, Телефоны, Компания Huawei, Kirin 990, Процесор Kirin 990.
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