Xiaomi готовится выпустить четыре камерофона (Фото)

Через несколько дней после анонса смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой в сети начала появляться информация о более усовершенствованном камерофоне от компании Xiaomi. Девайс, который китайцы представят уже в сентябре, получит сенсор Samsung с разрешением 108 мегапикселей.

Что известно о новом смартфоне Xiaomi?

Как сообщает известный инсайдер Мукул Шарма, еще до конца сентября компания Xiaomi анонсирует новый смартфон со 108-мегапиксельным сенсором основной камеры Samsung ISOCELL.

Xiaomi is reportedly going to unveil its 108MP camera smartphone in September. Could very well be the Mi Mix 4.#xiaomi #redmi #mimix4 pic.twitter.com/UVeDqaniza

— Mukul Sharma (@stufflistings) September 1, 2019