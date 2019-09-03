Xiaomi готовится выпустить четыре камерофона (Фото)

Новости технологии:Новинка, согласно утечке, будет поддерживать съемку фотографий с разрешением 12 032 х 9024 пикселей.

Через несколько дней после анонса смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой в сети начала появляться информация о более усовершенствованном камерофоне от компании Xiaomi. Девайс, который китайцы представят уже в сентябре, получит сенсор Samsung с разрешением 108 мегапикселей.

Что известно о новом смартфоне Xiaomi?

Как сообщает известный инсайдер Мукул Шарма, еще до конца сентября компания Xiaomi анонсирует новый смартфон со 108-мегапиксельным сенсором основной камеры Samsung ISOCELL.

Xiaomi is reportedly going to unveil its 108MP camera smartphone in September. Could very well be the Mi Mix 4.#xiaomi #redmi #mimix4 pic.twitter.com/UVeDqaniza — Mukul Sharma (@stufflistings) September 1, 2019

Инсайдер предполагает, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 4, хотя название устройства может измениться к моменту релиза. По данным источников сети, какая-то китайская компания претендует на использование торговой марки Mix, которую оспаривает у Xiaomi в суде.

Мнение экспертов насчет высокого разрешения камер смартфонов. Ранее целесообразность использования сенсоров мобильных камер с большим разрешением поставил под сомнение глава компании Zeiss.

По его мнению, "даже 40 мегапикселей вполне достаточно", а программное обеспечение современных смартфонов не способно эффективно справляться с обработкой фотографий такого разрешения.