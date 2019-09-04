Продажи Xiaomi Redmi Note 8 Pro бьют рекорды

Новости технологии:За один день продали рекордное количество смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Недавно Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro. Новинка только на этой неделе поступила в продажу и уже успела поставить новый рекорд.

За первый день продаж в Китае производитель отгрузил 300 000 устройств. Для сравнения, предшественник Redmi Note 7 поставил отметку "всего" в 100 000.

Напомним, Redmi Note 8 Pro продается в трех конфигурациях памяти. Базовая на 6/64 ГБ стоит $195, средняя на 6/128 ГБ - $223, а топовая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — $250. Следующие продажи устройства намечены на 6 сентября.

Смартфон имеет 6.53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения и "питается" от аккумулятора на 4500 мАч. В смартфоне есть NFC-модуль, порт USB-C, быстрая 18-ваттная зарядка, а еще основная камера с четырьмя модулями и главным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.