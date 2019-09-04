Скачать
Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Продажи Xiaomi Redmi Note 8 Pro бьют рекорды

Продажи Xiaomi Redmi Note 8 Pro бьют рекорды
16:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:За один день продали рекордное количество смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Недавно Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro. Новинка только на этой неделе поступила в продажу и уже успела поставить новый рекорд.

За первый день продаж в Китае производитель отгрузил 300 000 устройств. Для сравнения, предшественник Redmi Note 7 поставил отметку "всего" в 100 000.

Напомним, Redmi Note 8 Pro продается в трех конфигурациях памяти. Базовая на 6/64 ГБ стоит $195, средняя на 6/128 ГБ - $223, а топовая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — $250. Следующие продажи устройства намечены на 6 сентября.

Компания Huawei объявила дату презентации нового процессора Kirin 990 (Видео)

Смартфон имеет 6.53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения и "питается" от аккумулятора на 4500 мАч. В смартфоне есть NFC-модуль, порт USB-C, быстрая 18-ваттная зарядка, а еще основная камера с четырьмя модулями и главным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь