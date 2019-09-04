Samsung готовится представить второе складное устройство

Новости технологии:Samsung разрабатывает смартфон, который складывается в квадрат.

Компания Samsung приступила к разработке смартфона с гибким экраном, который можно будет сложить в квадрат. Новое устройство может быть представлено в начале 2020 года, пишет Bloomberg.

О новом устройстве пока известно немного: по данным агентства, оно получит экран диагональю 6,7 дюйма, а также три камеры — две основные и одну фронтальную. Последняя будет располагаться в верхней части экрана, как и у Samsung Galaxy Note 10.

Смартфон будет стоить дешевле первого устройства Samsung со складным экраном, Galaxy Fold, а также будет тоньше предшественника.

Продажи Galaxy Fold начнутся в сентябре 2019 года, а выход нового складного смартфоне на рынок будет напрямую зависеть от коммерческого успеха Fold, рассказали собеседники агентства в компании. Скорее всего, он будет представлен в начале 2020 года.