В скором времени Samsung представит бюджетный смартфон

Новости технологии:В начале августа сообщалось, что компания Samsung представила два новых смартфона - Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.

Южнокорейская компания Samsung на этой неделе выпустит бюджетный смартфон Galaxy A90 с поддержкой 5G.

Об этом сообщает Yonhap.

"Galaxy A90 станет первым флагманским смартфоном Samsung с подключением к 5G, который будет продаваться по цене 900 тысяч вон (741 доллар США) на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Таким образом компания хочет расширить свое присутствие на рынке смартфонов в средней ценовой категории с 5G-покрытием.

Смартфон Galaxy A90 имеет 6,7-дюймовый дисплей создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855. Емкость батареи составляет 4500 мач.

Напомним, через несколько дней после анонса смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой в сети начала появляться информация о более усовершенствованном камерофоне от компании Xiaomi. Девайс, который китайцы представят уже в сентябре, получит сенсор Samsung с разрешением 108 мегапикселей.