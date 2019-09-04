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Официально: анонсирован Android 10

Официально: анонсирован Android 10
21:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Корпорация Google заявила о выходе новой версии фирменной операционной системы для мобильных платформ – Android 10.

По сообщению разработчиков, на пользователей ждут 50 нововведений, в частности для защиты данных пользователей.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Что нового. Среди интересных функций можно выделить технологию, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. В новой версии Android также доступен темный режим.

Кроме того, учитывая тренд на рынке, производитель адаптировал Android 10 для работы на смартфонах с гибким экраном и с поддержкой 5G.

Добавили инженеры целый ряд функций для безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Например Project Mainline позволяет Google выпускать некоторые обновления безопасности непосредственно через Google Play.

Кому доступна. Сейчас испытать новую версию операционки могут пользователи фирменных смартфонов Google Pixel.

В Google заявили об эволюции Android

Кроме того, представители китайского бренда OnePlus заявили о выходе финальной версии оболочки Oxygen. Поэтому для владельцев смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro доступна первая открытая бета-версия Oxygen OS на базе Android 10.

Что касается смартфонов других производителей, то для них новая операционная система будет доступна к концу года.

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Все по теме:

Google, Технологии, Операционная система, Техно, Android 10.
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