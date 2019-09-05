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Прогулки станут проще: Bosch создала детскую коляску с электродвигателем

Прогулки станут проще: Bosch создала детскую коляску с электродвигателем
01:35 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Bosch представила "умную" коляску. Что она умеет?

Сегодня все большее количество различных приборов стремительно "умнеет", предоставляя пользователям все новые функции. И если к "умным" часам мы привыкли, "умные" колонки есть уже у множества людей, а термин "умный дом" начал восприниматься как нечто обыденное, то вот более специфичные "умные" устройства все еще вызывают неподдельный интерес. К примеру, "умная" коляска от фирмы Bosch. Чем она примечательна? И чем отличается от обычной коляски? Давайте разбираться.

Строго говоря, если вы взгляните на эту коляску, то с первого взгляда особых отличий в конструкции можете и не заметить. Творение фирмы Bosch получило название eStroller и в него встроена пара электродвигателей. Но если вы думаете, что коляска будет передвигаться сама, то это далеко не так. Да и вряд ли найдется сознательный родитель, который позволит роботу гулять с грудным ребенком. По крайней мере пока.

Но не будем отвлекаться: электродвигатели предназначены в первую очередь для помощи при перемещении коляски. То есть тот, кто ей управляет, должен будет прикладывать меньше усилий при движении. К примеру, система будет помогать толкать коляску в гору или совершать торможение. Помимо этого в eStroller встроен ряд датчиков для анализа дорожного покрытия, наклона земной поверхности и окружающей обстановки.

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Эти датчики помогут, как заверяют создатели "предотвратить движение коляски в неожиданных направлениях" в случае, если родитель вдруг отвлекся, а также поспособствуют перераспределению энергии для помощи в движении. Например, при наличии препятствия коляска будет тормозить, а на дороге из гравия добавит оборотов, чтобы коляску было легче толкать вперед. Естественно, если коляска разрядится, то никто не запрещает вам толкать ее и безо всяких вспомогательных систем.

В качестве элементов питания тут выступают сменные 18-вольтовые литий-ионные батареи. Точно такие же, которые используются в электроинструментах компании Bosch сегодня. Помимо того, что их довольно удобно заряжать, их еще и удобно заменять в случае выхода из строя. Так как стоят они не так уж и дорого. При этом описанная выше система помощи в управлении — это далеко не единственное, чем может похвастаться Bosch. На корпусе также расположен USB-порт, который может заряжать ваши устройства, а также модуль Bluetooth для сопряжения с вашим гаджетом.

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При помощи специального приложения можно узнать оставшийся заряд батареи, пройденный путь, узнать о работе системы помощи в управлении, а также установить "противоугонную систему". Это своего рода будильник (или сирена, если хотите), которая сработает в том случае, если коляска окажется слишком далеко от подключенного к ней устройства или если соединение с ним резко будет разорвано.

Примечательно, что сама Bosch продавать eStroller не будет. Вместо этого уже заключено соглашение со шведской фирмой Emmaljunga. Планируется производить не только одноместные, но и двух-, а возможно и трехместные "умные" коляски. Выход первой партии запланирован на начало 2020 года. Но пока лишь на территории Швеции. Стоимость коляски пока не известна.

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Дети, Коляска, Bosch, Умная техника, eStroller.
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