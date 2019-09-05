Тестирование нового интерфейса библиотеки Steam скоро стартует: что изменится

Новости технологии:"Бета" обновлённой библиотеки Steam стартует 17 сентября.

В магазине Valve корзина уже давно изобретена, поэтому теперь компания решает другие задачи — например, улучшает раздел библиотеки игр. Сегодня администрация сервиса рассказала о грядущих изменениях.

Бета-тестирование обновлённого интерфейса начнётся 17 сентября. В этот день все желающие смогут включить новый дизайн, а тем, кто не хочет заниматься тестированием, никто не запретит оставить старое оформление.

По словам владельцев Steam, они создавали новую библиотеку, осознавая, что у некоторых пользователей в этом разделе хранится больше 15 лет игровой истории. Там можно отыскать всё — от популярных AAA-хитов до инди, о котором никто, кроме вас, не слышал. Однако, продолжает Valve, хорошая библиотека — это не пыльные полки, а место, которое интересно изучать. Чтобы этот подход был отражён в новом дизайне, администрация сервиса ввела следующие изменения:

В библиотеке появится красивая домашняя страница, откуда можно будет получить доступ к новостям, недавно запущенным играм, коллекциям и сведениям об активности друзей.

Разработчики смогут делиться информацией об апдейтах для своих творений при помощи инструмента событий. Те будут отображаться прямо в библиотеке.

Станет проще следить за активностью друзей — в списке игр будет показано, во что приятели рубятся прямо сейчас.

Инструмент коллекций позволит распределить ваши игры по категориям. При создании коллекции можно будет настроить интересующие вас параметры — к примеру, собрать в одном месте развлечения с метками "Ролевая игра", "Многопользовательский режим" и "Поддержка контроллера".

Ещё одно нововведение — раздел "Итоги игры", посвящённый вашим успехам во время последней сессии: так, в нём будут показаны разблокированные достижения и новые скриншоты.

Если вы намерены принять участие в тестировании библиотеки, убедитесь в том, что вы используете бета-клиент Steam, — в меню клиента выберите "Настройки" -> "Аккаунт" -> "Бета-тестирование" -> "Сменить…" -> Steam Beta Update.