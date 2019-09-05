Тестирование нового интерфейса библиотеки Steam скоро стартует: что изменится

В магазине Valve корзина уже давно изобретена, поэтому теперь компания решает другие задачи — например, улучшает раздел библиотеки игр. Сегодня администрация сервиса рассказала о грядущих изменениях.
Бета-тестирование обновлённого интерфейса начнётся 17 сентября. В этот день все желающие смогут включить новый дизайн, а тем, кто не хочет заниматься тестированием, никто не запретит оставить старое оформление.
По словам владельцев Steam, они создавали новую библиотеку, осознавая, что у некоторых пользователей в этом разделе хранится больше 15 лет игровой истории. Там можно отыскать всё — от популярных AAA-хитов до инди, о котором никто, кроме вас, не слышал. Однако, продолжает Valve, хорошая библиотека — это не пыльные полки, а место, которое интересно изучать. Чтобы этот подход был отражён в новом дизайне, администрация сервиса ввела следующие изменения:
Если вы намерены принять участие в тестировании библиотеки, убедитесь в том, что вы используете бета-клиент Steam, — в меню клиента выберите "Настройки" -> "Аккаунт" -> "Бета-тестирование" -> "Сменить…" -> Steam Beta Update.