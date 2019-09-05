Релиз MTG Arena запланирован на конец сентября, а пока можно посмотреть душещипательный трейлер (Видео)

Magic: The Gathering Arena доберётся до полноценного релиза уже 26 сентября, передаёт Wizards of the Coast.
Релиз ознаменует окончание открытого бета-тестирования, в ходе которого было сыграно свыше миллиарда матчей.
Кроме того, на день выхода ККИ запланировано несколько приятных сюрпризов:
Наконец, с сегодняшнего дня и до 9 сентября в рамках события "Схватка в Элдраине" доступен новый формат игры 1 на 1 "Схватка" — особая вариация формата "Синглтон". У игрока в колоде может находиться 59 стандартных карт и не более одного легендарного существа или Planeswalker.
Играя в "Схватку", игроки смогут разблокировать некоторые карты из "Престола Элдраина" и играть ими за несколько недель до официального релиза выпуска.