Релиз MTG Arena запланирован на конец сентября, а пока можно посмотреть душещипательный трейлер (Видео)

Новости технологии:MTG Arena выйдет из открытого бета-теста 26 сентября.

Magic: The Gathering Arena доберётся до полноценного релиза уже 26 сентября, передаёт Wizards of the Coast.

Релиз ознаменует окончание открытого бета-тестирования, в ходе которого было сыграно свыше миллиарда матчей.

Кроме того, на день выхода ККИ запланировано несколько приятных сюрпризов:

Новый выпуск "Престол Элдраина" — фэнтезийное приключение, навеянное сказками братьев Гримм и легендами о короле Артуре.

Новые тематические поля сражения, приуроченные к выходу "Престола Элдраина".

Геймеры, присоединившиеся к игре во время открытой "беты", получат эксклюзивный аватар и протектор для колоды. Ещё можно встать в очередь за наградой — достаточно просто сыграть в MTG Arena до её релиза.

Наконец, с сегодняшнего дня и до 9 сентября в рамках события "Схватка в Элдраине" доступен новый формат игры 1 на 1 "Схватка" — особая вариация формата "Синглтон". У игрока в колоде может находиться 59 стандартных карт и не более одного легендарного существа или Planeswalker.

Играя в "Схватку", игроки смогут разблокировать некоторые карты из "Престола Элдраина" и играть ими за несколько недель до официального релиза выпуска.