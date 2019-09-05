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Ride or die: релизный трейлер Gears 5 (Видео)

Ride or die: релизный трейлер Gears 5 (Видео)
03:36 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Gears 5: релизный трейлер и первые оценки прессы.

Через несколько дней на PC и Xbox One выйдет Gears 5. Чтобы напомнить нам об этом, Xbox Game Studios и The Coalition опубликовали релизный ролик. Кроме того, в Сети уже появились первые рецензии на сюжетный режим игры.

По словам автора Polygon, в новой Gears много внимания уделено разговорам между персонажами, но в то же время сценаристы не забывают о принципе "Показывай, а не рассказывай". IGN также отмечает, что герои и сюжет на этот раз удались. Одна беда: достаточно скомканный финал лишний раз подчёркивает и без того очевидный факт — в условной Gears 6 история продолжится.

Говоря о структуре одиночного режима, журналисты сравнивают пятую часть с последней God of War — коридорные этапы в Gears 5 перемежаются полуоткрытыми локациями с побочными миссиями. Хотя серия Gears of War ассоциируется с непрерывным экшеном и линейностью, в данном случае смещение акцента в сторону исследования мира удивительным образом работает.

Работает оно во многом потому, что с геймплейным фундаментом у боевика всё в полном порядке — кромсать врагов бензопилой и расстреливать их из пушек очень весело, благо знакомый арсенал стволов удачно дополняют новые образцы. Правда, удовольствие могут подпортить технические неполадки — на Kotaku предупреждают о редких багах, вынуждающих загружать последнее сохранение.

Ещё пару недостатков Gears 5 упоминает Eurogamer. По мнению автора обзора, в кампании многовато эпизодов, когда пользователя запирают на своеобразной арене и заставляют расстреливать орды недругов. Плюс ко всему пятая часть унаследовала родовую болячку серии — раздражающие битвы с боссами.

Релиз MTG Arena запланирован на конец сентября, а пока можно посмотреть душещипательный трейлер (Видео)

Несмотря на перечисленные изъяны, на момент написания заметки игра хвастает очень положительными отзывами: рейтинг на Metacritic и OpenCritic — 85 баллов.

Gears 5 станет доступна 10 сентября. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate и покупатели Ultimate-издания боевика смогут начать играть уже 6 сентября.

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Игры, Трейлер, Gears 5, Xbox Game Studios, The Coalition.
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