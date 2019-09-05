Hyundai представила экзоскелет для работников, минимизирующий нагрузку на мышцы (Видео)

Новости технологии:Hyundai представила легкий экзоскелет VEX для работников складов и фабрик.

Компания Hyundai представила новое поколение экзоскелетов VEX весом всего 2,5 кг, которые позволят работникам складов и фабрик выполнять тяжелую работу без чрезмерной нагрузки на мышцы и риска для здоровья.

Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении компании утверждается, что новый экзоскелет на 42% легче, чем аналогичные разработки для производственных нужд.

Устройство создано по схеме рюкзака — экзоскелет надевается на спину и фиксирует позвоночник, пресс, локти и другие мышцы и суставы.

Hyundai рассчитывает вывести VEX на рынок к концу 2019 года. Цена устройства не раскрывается.