В Samsung анонсировали новый флагманский процессор: там есть встроенный модем 5G

Новости технологии:Samsung Exynos 980 это первый процессор компании со встроенным 5G-модемом.

Компания Samsung анонсировала свой новый флагманский процессор — Exynos 980.

Чип построен по 8-нанометровому техпроцессу и он использует восемь ядер: два Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. Их дополняет видеоускоритель Mali G76. Новинка стала первым чипом компании, в который встроили модем 5G. Благодаря этому, SoC стал компактнее и более энергоэффективней.

Процессор поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 и скорость передачи данных до 2.55 Гбит/с при подключении к 5G и 1.0 Гбит/с в сети 4G. Естественно не обошлось без нового нейронного чипа (NPU), который отвечает за обработку функции ИИ. Он, по заявлению компании, до 2.7 раз производительней своего предшественника.

Exynos 980 также получил поддержку камер с разрешением до 108 Мп и улучшенный чип обработки изображений (ISP). Массовое производство нового процессора начнётся в конце года.