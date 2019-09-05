Xiaomi продолжает захватывать мир: компания представила фен для волос

Компания Xiaomi запустила на краудфандинговой платформе очередной новый продукт — фен для волос MiJia Portable Negative Ion Hair Dryer.
Новинка получила компактный корпус с минималистичным дизайном. Устройство оснастили специальным моторчиком, скорость которого достигает 18000 об/мин.
При этом максимальная скорость ветра равна 12 м/с. Из особенностей новинки можно выделить встроенный генератор отрицательных ионов. Они нейтрализуют статическое электричество и делают волосы более гладкими.
Сбор средств на устройство начнётся сегодня.
За новинку попросят всего $11. Если всё пойдёт хорошо и фен появится в рознице, то ценник возрастёт до $13.