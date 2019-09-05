Теперь и весы стали "умными": особенности новинки от Huawei

Новости технологии:Huawei выпустила "умные" весы Yolanda с WiFi, Bluetooth и пульсометром.

Компания Huawei объявила о выходе весов Yolanda Smart Body Fat Scale, которые не только взвешивают, но и умеют анализировать до 17 параметров тела.

Функционал новинки довольно схож с некоторыми фитнес-приложениями умных часов. Но в отличии от них, Yolanda Smart считывает важные для организма характеристкии с помощью биоимпендансного метода. Устройство измеряет электрическое сопротивление различных участков тела, анализирует жировую и клеточную массу, а также показатели интенсивности обмена веществ. Таким образом можно определить биологический возраст человека, выбрать оптимальный метод похудения, уровень физической нагрузки и многое другое.

Одним из важных считываемых параметов тела является пульс в состоянии покоя. Чем выше этот показатель, тем ниже общий уровень здоровья и продолжительность жизни.

Yolanda Smart Body Fat Scale поддерживает WiFi и Bluetooth. Все полученные данные могут сохраняться в облаке или поступать на смартфон пользователя. Вес отслеживается от 200 граммов до 180 килограммов с точностью до 50 граммов. Huawei предлагает такие "умные" весы за 13 долларов США.