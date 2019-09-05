Рука вместо денег: Amazon тестирует новый способ бесконтактной оплаты

Новости технологии:Amazon тестирует новую биометрическую оплату через распознавание рук.

Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует новую систему оплаты — идентификацию рук.

Компания планирует внедрить в магазины биометрические сканеры "Орвилл" в начале следующего года, сообщает New York Post.

Биометрические данные будут связаны с аккаунтами клиентов и их платёжными данными.

Клиентам не нужно будет дотрагиваться до сканеров: система считает необходимые параметры с помощью камеры сканирования глубины и технологии компьютерного зрения.

Технологию идентификации рук сейчас тестируют на сотрудниках нью-йоркского офиса Amazon, где установлены торговые автоматы с новыми сканерами. Согласно источнику, погрешность системы составляет всего 0,0001%.