Рука вместо денег: Amazon тестирует новый способ бесконтактной оплаты

Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует новую систему оплаты — идентификацию рук.
Компания планирует внедрить в магазины биометрические сканеры "Орвилл" в начале следующего года, сообщает New York Post.
Биометрические данные будут связаны с аккаунтами клиентов и их платёжными данными.
Клиентам не нужно будет дотрагиваться до сканеров: система считает необходимые параметры с помощью камеры сканирования глубины и технологии компьютерного зрения.
Технологию идентификации рук сейчас тестируют на сотрудниках нью-йоркского офиса Amazon, где установлены торговые автоматы с новыми сканерами. Согласно источнику, погрешность системы составляет всего 0,0001%.