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В СМИ появилась информация о дате выхода iPhone SE

В СМИ появилась информация о дате выхода iPhone SE
06:22 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Новый iPhone SE может выйти в начале 2020 года.

Apple планирует выпустить преемника iPhone SE с увеличенной до 4,7 дюймов диагональю дисплея в марте 2020 года, сообщает Nikkei со ссылкой на три анонимных источника.

Обновлённая модель получит ещё шасси, аналогичное iPhone 8.

Смартфон вышел в 2016 году, но до сих пор востребован среди пользователей из-за небольших размеров и низкой стоимости.

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В апреле о новом недорогом смартфоне Apple, похожем на iPhone 8, писали в Economic Daily News. Тогда сообщалось, что устройство с 4,7-дюймовым дисплеем и процессором A13 поступит в продажу в начале 2020 года.

Пока неизвестно, будет ли преемник iPhone SE с чёлкой и сканером Face ID или же сохранит широкие рамки и кнопку Home с Touch ID.

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iPhone, Смартфоны, iPhone SE.
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