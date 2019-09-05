В СМИ появилась информация о дате выхода iPhone SE

Новости технологии:Новый iPhone SE может выйти в начале 2020 года.

Apple планирует выпустить преемника iPhone SE с увеличенной до 4,7 дюймов диагональю дисплея в марте 2020 года, сообщает Nikkei со ссылкой на три анонимных источника.

Обновлённая модель получит ещё шасси, аналогичное iPhone 8.

Смартфон вышел в 2016 году, но до сих пор востребован среди пользователей из-за небольших размеров и низкой стоимости.

В апреле о новом недорогом смартфоне Apple, похожем на iPhone 8, писали в Economic Daily News. Тогда сообщалось, что устройство с 4,7-дюймовым дисплеем и процессором A13 поступит в продажу в начале 2020 года.

Пока неизвестно, будет ли преемник iPhone SE с чёлкой и сканером Face ID или же сохранит широкие рамки и кнопку Home с Touch ID.