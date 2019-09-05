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Asus представила игровой смартфон ROG Phone 2 для Европы (Фото)

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Asus представила игровой смартфон ROG Phone 2 для Европы (Фото)
09:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Производитель объявил официальную цену устройства и представил улучшенную версию Ultimate Edition.

До официального начала выставки IFA 2019 компания ASUS провела свою презентацию. В рамках мероприятия состоялся европейский анонс нового игрового смартфона ROG Phone 2.

Основные характеристики. ASUS ROG Phone 2 построен на базе топового 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2,96 ГГц. В смартфоне установлены рекордные на сегодняшний день 12 ГБ оперативной памяти, а емкость накопителя стандарта UFS 3.0 составляет 512 ГБ.

Дисплей. В смартфоне впервые на рынке используется AMOLED-дисплей (диагональ 6,59") с частотой обновления 120 Гц и рекордно низкой (49 мс) задержкой сенсорного слоя, что обеспечивает плавную картинку и быструю реакцию на прикосновения.

Аккумулятор. Еще одним преимуществом ROG Phone 2 стал аккумулятор емкостью 6000 мА/ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Другие особенности. С целью улучшить игровой опыт, производитель оптимизировал смартфон под использование в горизонтальной ориентации. Так, на боковой грани находятся сенсорные триггеры AirTrigger II и разъем для зарядки, а впереди расположились мощные фронтальные стереодинамики, обеспечивающие объемный звук в играх и при просмотре видео.

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Дата выхода и цена. В Европе ASUS ROG Phone 2 уже можно предварительно заказать в официальном онлайн-магазине производителя по цене 899 евро (около 25 000 гривен). В продажу смартфон поступит 20 сентября.

ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition. Кроме того, до конца года выйдет улучшенная версия Ultimate Edition с 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ и поддержкой мобильного стандарта связи Cat. 20 4G/LTE со скоростью скачивания данных до 2 Гбит/с. Такая модификация будет стоить 1199 евро (около 33 400 гривен).

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Смартфон, Технологии, Asus, Техно, Игровой смартфон, ASUS ROG Phone 2, ROG Phone 2.
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