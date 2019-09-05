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Четверг, 05.09.2019
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Официально представлен смартфон Honor 20S: характеристики и цена (Фото)

Официально представлен смартфон Honor 20S: характеристики и цена (Фото)
13:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новинка получила название Honor 20s. Она имеет менее мощный процессор и три, а не четыре модуля основной камеры.

Китайский производитель Huawei представил упрощенную версию флагмана Honor 20. 

При этом новинка сохранила немало характеристик флагмана Honor 20. В частности, у нее таже 6,26-дюймовый экран с отверстием для фронтальной камеры.

Устройство работает на фирменном процессоре Kirin 810, вместо топового Kirin 980. Новый смартфон получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На задней панели установлены три камеры: 48 Мп основная, 8 Мп широкоугольная и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

Сканер отпечатков пальцев установлен на боковой панели. Емкость аккумулятора составляет 3750 мАч и поддерживает быструю зарядку 20 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Magic UI2. 1.

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Цена. Honor 20s поступит в продажу 5 сентября.

Стоимость модели с модификацией памяти 6/128 ГБ оценена в 1900 юаней (это около 265 долларов или 6 600 гривен).

Модификация памяти 8/128 ГБ оценена в 2200 юаней (308 долларов или 7 700 гривен).

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Телефоны, Техно, Honor 20s.
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