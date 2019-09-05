Скачать
Четверг, 05.09.2019
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы
Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы
Риз Уизерспун вызвали в суд: подробности
Риз Уизерспун вызвали в суд: подробности

Twitter временно запретил публикацию твитов через sms

Twitter временно запретил публикацию твитов через sms
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости технологии:Пользователи соцсети Twitter временно не смогут публиковать твиты через СМС-сообщения.

Публикация твитов через СМС была популярна на раннем этапе работы соцсети, но сейчас ее используют редко.

Как сообщили в техподдержке, функцию заблокировали для устранения уязвимостей, однако в будущем ее восстановят. Правда, пока неизвестно, когда именно.

"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона", - говорится в сообщении Twitter.

Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото) 

Публикация твитов через СМС была популярна на раннем этапе работы соцсети, но сейчас ее используют редко.

Как сообщалось ранее, сейчас проходит тестирование нового подхода к оценке публикаций – при этом количество лайков сообщения видит только его автор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Соцсети, Социальные сети, Twitter, Твиты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Эффективно сбрасываем вес после 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туск и Юнкер поздравили Гончарука и пригласили на встречу
Туск и Юнкер поздравили Гончарука и пригласили на встречу
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
В зоне ООС погиб боец полка &quot;Азов&quot;
В зоне ООС погиб боец полка "Азов"
Лирическая и сильная: Украинская группа &quot;Бумбокс&quot; презентовала новую песню (Видео)
Украинская группа "Бумбокс" презентовала новую песню
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь